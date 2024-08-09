'Детонирует трава!' В РФ заверили, что на аэродроме в Липецке 'все хорошо': население свирепствует

Кремлевские пропагандисты уверяют в сети, что после атаки на военный аэродром Липецка там якобы "все хорошо", а военная техника не пострадала, поскольку самолеты были якобы выведены до удара. Однако многие россияне подняли на смех подобные заявления, поскольку в месте прилета была слышна мощные взрывы.

Видео дня

В частности, известный пропагандистский Telegram-канал Fighterbomber написал, что в Липецке якобы "все норм". Автор канала уверяет, что самолеты якобы были выведены до атаки на аэродром.

"По Липецку все норм. Вывелись до удара. Низ (нижняя граница облачности. – Ред.) был 20 метров, если кому-то это о чем то говорит", – говорится в публикации.

Однако в комментариях многие россияне скептически отреагировали на такую информацию.

Часть заявила, что видео с места прилета свидетельствуют об обратном – на опубликованных кадрах слышен мощный взрыв и цепная детонация боеприпасов.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

"По видео так и поняли", "Все нормально, детонирует трава", "Что взрывалось тогда?", "А что за хлопки, как пишет пресса?","А стрелять эти самолети чем будут?", "Ошибаться можно. Врать нельзя", "Липецк – 400 домовладений эвакуированы. "Сывыо" идит по плану. По графику", – пишут в комментариях.

Другие потребовали "ответки", в частности стереть "Киев в труху".

Напомним, утром 9 августа источники OBOZ.UA сообщили, что ночью Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Вооруженными силами и Силами спецопераций нанесла мощный удар по военному аэродрому "Липецк-2". На территории авиабазы находилось несколько десятков истребителей, вертолетов оккупантов, а также склады с более чем 700 КАБами.

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