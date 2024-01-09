'Такое ощущение, что нас хотят стереть с лица земли': жители подмосковного Воскресенского пожаловались Путину, что замерзают без отопления

Замерзающие без отопления жители подмосковного Воскресенска записали обращение к российскому диктатору Владимиру Путину и требуют решить эту проблему. Так в некоторых квартирах среди зимы температура составляет всего 6 градусов.

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Жители жалуются, что реконструкцию котельной переносят из года в год, а жить в таких условиях россиянам становится все хуже, но власть проблемы горожан не волнуют. Соответствующее обращение россиян было опубликовано в российском Telegram-канале "Astra".

"Такое ощущение, что наш Воскресенск хотят стереть с лица земли. Как будто заслали засланного казачка и хотят нас изничтожить", – говорят россияне.

Так в разгар зимы, когда на улицах разгуливает мороз, в квартирах россиян температура составляет всего 11-12 градусов, а иногда вообще 6 градусов.

"Вот скажите, как можно выживать при такой температуре? Это слов нет! Я хочу сказать, что мы не живем, а существуем. И потому просим руководство привлечь к нам внимание. Администрация Воскресенская все наши проблемы знает, как они сказали: "Мы в курсе, у нас все на контроле". А толку? От этого ничего не меняется", – жалуются россияне.

Местные жители рассказывают, что за последние годы никаких сдвигов в решении этого вопроса нет и становится все хуже и хуже. Реконструкцию котельной переносят из года в год, а все котлы уже исчерпали свой ресурс.

"Жители наши остаются лицом к лицу со своими проблемами. Нам надеется не на кого", — заявили жители города в обращении.

Как сообщал OBOZ.UA, в ряде городов Московской области РФ россияне остались без отопления и горячей воды. На днях в Подмосковье фиксируются морозы более 23 градусов. В многоэтажках разрывает батареи, а губернатор вместо реагирования на жалобы в соцсетях стирает комментарии возмущенных россиян.