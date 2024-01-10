Пока угрожали 'заморозить' Украину: в России из-за коммунальной аварии в собственном доме замерз насмерть капитан ВМФ

В то время когда страна-агрессор Россия грозится "заморозить" Украину, в Ленинградской области РФ в своем же доме замерз насмерть капитан Военно-морского флота РФ. Мужчина остался сам в неотапливаемом доме из-за аварийного отключения коммунальных услуг.

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Об этом сообщают российские СМИ. О гибели 60-летнего россиянина Владислава Шевашкевича стало известно вечером 3 января.

По предварительным сведениям, причиной этой трагедии стало прекращение электроснабжения, без которого жители этого населенного пункта остались почти без коммуникаций.

Родственники умершего утверждают, что отсутствие электроэнергии стало роковым для Владислава. Отключение электроснабжения началось еще 29 декабря, причиной отмечали снег на линиях электропередач. Местные жители утверждают, что снега в районе не было несколько дней.

Муж сестры погибшего вспоминает, что приглашал Владислава домой на Новый год. Однако погибший надеялся, что электричество будет восстановлено вскоре. С начала января связь с мужчиной исчезла, и только 3 января родственники вместе с полицейскими открыли входную дверь и обнаружили на пороге замерзшее тело.

В смерти россиянина обвиняют энергоснабжающую компанию, которая знала о плановом отключении электроэнергии в период праздников, однако отложила ремонт на неопределенный срок.

В настоящее время проводится расследование по установлению точных причин смерти мужчины.

Ранее сообщалось, что замерзающие без отопления жители подмосковного Воскресенка записали обращение к российскому диктатору Владимиру Путину и требуют решить эту проблему. Так, в некоторых квартирах среди зимы температура составляет всего 6 градусов.

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