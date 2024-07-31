В российском Курске возник пожар после очереди взрывов

В результате воздушной атаки в российском Курске были взрывы, после которых произошел пожар "на одном из объектов" города. Об этом сообщают как местные "власти", так и российские военные преступники.

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Правда, гражданские и военные в Курске разбегаются во мнении, из-за чего произошли взрывы. Их и.о. губернатора области Алексей Смирнов сообщил о "работе ПВО, сбитии дронов, много", а пропагадисты, ссылаясь на военных, рассказывают о "сбитии ракет" в небе Курска.

В чем совпадают все стороны – так это в отсутствии сигнала воздушной тревоги. Сигнал был подан примерно в 1:40 (по Киевскому времени), то есть через 40 минут после первых сообщений о взрывах.

Смирнов позже заявил, что "в Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ.

"Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур. Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 июля украинские воины поразили очередную нефтебазу в Курской области РФ. После атаки на объекте вспыхнул пожар. Удар был нанесен силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, которые подтвердили в ГУР.

А 28 июля сообщалось, что в Курской области ночью произошло сразу несколько пожаров, в том числе и на нефтебазе. Им предшествовало объявление о воздушной угрозе, а затем серия громких взрывов.