В МО РФ после взрывов на нефтебазе в Курской области заявили о перехвате двух БПЛА

В ночь на 28 июля в Курской области РФ неизвестные дроны поразили очередную нефтебазу. Пока там гасили вспыхнувшие пожары, в российском минобороны отчитались о "пресечении атаки".

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По версии так называемого оборонного ведомства РФ, российской ПВО якобы удалось сбить над Курской областью два БпЛА. Такое сообщение появилось на официальных ресурсах МО РФ.

"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над Белгородской и два БПЛА над Курской областями", – заявили в российском минобороны.

При этом местные власти сначала о прилетах отмалчивались. Но впоследствии и. о. губернатора Курской области Алексей Смирнов подтвердил поражение нефтебазы.

"Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе. Загорелись 3 резервуара с топливом. Никто из жителей и работников промышленного объекта не пострадал", – констатировал чиновник.

Он также добавил, что погасить возгорание пытаются 82 спасателя и 32 единицы техники. К 8 часам утра им удалось, как утверждает Смирнов, затушить огонь лишь на одном резервуаре.

Напомним, ранее стало известно, что 28 июля в Курской области из-за атак БПЛА вспыхнул ряд пожаров. В частности, они фиксировались в Медвенском и Курском районах области. В последнем горит нефтебаза ООО "Полевая" в деревне Полевая Курского района.

Ее неизвестные дроны атакуют не впервые. Так, 15 февраля 2024 года на этой нефтебазе вследствие прилетов горели два резервуара с дизельным топливом — на 1000 куб. метров и 400 куб. метров.