В российском Краснодаре заявили об атаке дронов, после "бавовны" поднялся дым: момент взрыва попал на видео
Утром 26 мая громкая "бавовна" всколыхнул Краснодар в РФ, где заявили о якобы атаке дронов. Там раздались взрывы, после которых в нескольких местах был виден дым.
Местные пропагандисты сразу указали на результативную работу ПВО. Однако реакция жителей была не столь однозначной – они в панике искали, где им спрятаться, но успевали публиковать в сети кадры (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
"Жители Краснодара сообщают как минимум о двух взрывах. Предварительно, над центром города сработало ПВО. Что на самом деле произошло – пока неизвестно", – писали российские паблики около 05:00 пятницы.
Там отметили, мол, город был атаковали бспилотником, обломки которого рухнули на постройку по улице Морской.
Россияне зафиксировали на камеру пролет БПЛА над городом, а также момент взрыва и его последствия.
"Вот оно летит. Это БПЛА, на**й", "А вот это был прилет и только что взрыв", – утверждали они, комментируя "бавовну", после которой им пришлось прятаться.
В пабликах пропагандисты признали, что спустя час после взрывов официальных комментариев относительно якобы дроновой атаки на Краснодар так и не появилось.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на четверг, 25 мая, в подмосковном Одинцово вспыхнул сильный пожар на строительном рынке "Акос". В небо поднялся огромный столб дыма, видневшийся издалека.
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