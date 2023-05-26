В российском Краснодаре заявили об атаке дронов, после 'бавовны' поднялся дым: момент взрыва попал на видео

Утром 26 мая громкая "бавовна" всколыхнул Краснодар в РФ, где заявили о якобы атаке дронов. Там раздались взрывы, после которых в нескольких местах был виден дым.

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Местные пропагандисты сразу указали на результативную работу ПВО. Однако реакция жителей была не столь однозначной – они в панике искали, где им спрятаться, но успевали публиковать в сети кадры (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Жители Краснодара сообщают как минимум о двух взрывах. Предварительно, над центром города сработало ПВО. Что на самом деле произошло – пока неизвестно", – писали российские паблики около 05:00 пятницы.

Там отметили, мол, город был атаковали бспилотником, обломки которого рухнули на постройку по улице Морской.

Россияне зафиксировали на камеру пролет БПЛА над городом, а также момент взрыва и его последствия.

"Вот оно летит. Это БПЛА, на**й", "А вот это был прилет и только что взрыв", – утверждали они, комментируя "бавовну", после которой им пришлось прятаться.

В пабликах пропагандисты признали, что спустя час после взрывов официальных комментариев относительно якобы дроновой атаки на Краснодар так и не появилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на четверг, 25 мая, в подмосковном Одинцово вспыхнул сильный пожар на строительном рынке "Акос". В небо поднялся огромный столб дыма, видневшийся издалека.

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