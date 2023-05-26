'Думал, что у нас дом упадет': 'бавовна' в Краснодаре вызвал панику у россиян, люди выбегали на улицу. Видео

В российском Краснодаре к утру 26 мая произошел масштабный взрыв. В результате удара был поврежден фасад одного из жилых домов.

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Об этом сообщают в российских Telegram каналах. По предварительной информации, Краснодар был атакован двумя беспилотниками.

По словам очевидца, между взрывами прошло около 12 минут. Местные жители не на шутку испугались и выбежали из дома на улицу.

"Я думал у нас дом сейчас упадет", – рассказывает россиянин.

Он отметил, что минимум один из беспилотников был сбит. Скорее всего этот беспилотник и упал на дом местных жителей.

Позже российские официальные источники подтвердили информацию об ударе по Краснодару. Так, сообщается, что взрыв произошел в 4:17 утра по местному времени. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что атака дронов на Краснодар вызвала у россиян истерику. Они требуют расстрела Шойгу и ударов по США и Европе.

Напомним, что кафиры мощно атаковали Днепр, в результате чего были повреждены дома, заправка и предприятия. Силы ПВО обезвредили 11 враждебных целей.

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