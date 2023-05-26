'Как они долетели? Где ПВО?' У россиян истерика из-за атаки дронов на Краснодар: требуют расстрела Шойгу и ударов по США и Европе

Жители страны-агрессора РФ в очередной раз панически всполошились из-за атаки беспилотников, в этот раз на Краснодар. Жужжание пролетающего над городом дрона и взрыв были замечены ранним утром 26 мая и напугали местных.

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После многие россияне начали жаловаться на неуклюжую ПВО и требовать расстрела министра обороны, а параллельно призывали к ударам по Европе и США. Комментарии они оставляли под новостями о "бавовне" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В Краснодаре прогремел взрыв. По словам местных жителей, он произошел из-за падения БПЛА. Предварительно, его обломки рухнули на постройку по улице Морской", – писали пропагандисты около 05:00 пятницы.

Позже они цитировали местный оперштаб, по данным которого, "бавовна" в Краснодаре произошла в 04:17. Там утверждали, что российская ПВО сбила дрон, это привело к незначительным повреждениям крыши и окон здания по ул. Морская, 54/2. Пострадавших, заявляли экстренные службы, не было.

На видео, снятых местными жителями, попал пролет неизвестно беспилотника над городом, а также взрыв. И россияне изрядно запаниковали: они утверждали, что дронов было два, прилет пришелся "куда надо", а еще "был предатель, который передал информацию" для удара.

Поэтому многие требовали расстрелять министра обороны РФ Сергея Шойгу за "криворукую российскую ПВО". Также они в очередной раз доказали, что являются жителями государства-террориста: продолжали требовать от Кремля "ответки" в виде ударов по Америке и странам Европы, а еще "за день" разгромить Украину уже в открытой войне, а не путинской "спецоперации".

"Место крушение?? Ребят!! Он долетел куда надо было!!!! Мать вашу, где ПВО! Где пингвин по имени Шойгу? Расстрелять его!!!", "Это же ПВО сбило. А так летел бы себе в военный обьект", "А над Лондоном, а над Вашингтоном, а над Брюсселем?", "А в чем смысл, тупо в дом, хо*лы е*анаты, вот в Днепропетровске там прилет так прилет", "Не понимаю, чего ждут: могут же прекратить "СВО", объявить войну и за день расп**дошить хо*ляндию в щепки", – свирепствовали россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в стране-агрессоре РФ распространили фейк о тяжелом ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В воображении пропагандистов, это случилось "в начале мая возле Херсона" и ему даже "сделали трепанацию черепа".

Украинский "железный" генерал развеял ложь россиян. Он появился на видео и поблагодарил граждан Украины за поддержку.

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