В ночь на четверг, 25 мая, в подмосковном Одинцово вспыхнул сильный пожар на строительном рынке "Акос". В небо поднялся огромный столб дыма, который было видно издалека.

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Об этом сообщали российские СМИ и Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Местные жители также утверждали, что слышали звуки взрывов.

Через некоторое время задымление заметили возле здания минобороны РФ в Москве. Жители столицы страны-агрессора пожаловались на "ужасный запах гари". Впоследствии выяснилось, что в Москве произошла новая "бавовна", однако ее причины неизвестны.

В Одинцово тем временем прибыли спасатели, которые принялись тушить пожар. Сначала площадь возгорания составляла около 400 квадратных метров, позже она возросла до 500, а потом и до 1200 квадратных метров. Впоследствии огонь распространился на 1800 квадратов.

Кроме того, строительный рынок в Одинцово начал обрушаться – конструкции здания были разрушены на 750 квадратных метрах.

Известно, что возгорание началось в одном из павильонов со строительными материалами, после чего огонь перебросился на другие магазины. Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая в Москве вспыхнул пожар в здании военкомата в Колодезном переулке. Возгорание произошло в здании, где также располагаются офисы, кафе и спа-салон.

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