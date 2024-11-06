В российском Каспийске пожаловались на атаку БПЛА: были слышны взрывы. Видео

Утром 6 ноября в российском Дагестане прозвучали взрывы. В России заявили об уничтожении украинского БпЛА.

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Об этом пишут российские СМИ, также атаку подтвердил губернатор Дагестана Сергей Меликов. Целью для ударов мог быть главный пункт базирования Каспийской флотилии ВМФ РФ, причастной к ударам по Украине.

Взрывы над Каспийском, по словам очевидцев, прозвучали около 8 часов утра по местному времени. Над городом работала российская ПВО.

Чуть позже губернатор Дагестана заявил об "уничтожении БпЛА".

"Сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Работает оперативный штаб, нахожусь на постоянной связи с ответственными органами. Хочу заверить, что все решения будут приниматься своевременно для безопасности жителей республики", – написал он.

Мелеков призвал жителей Дагестана "сохранять спокойствие, доверять только проверенным источникам и, что очень важно, не размещать фото и видеоматериалы, которые могут оказать содействие врагам".

Однако россияне к просьбе не очень прислушались: в сети появилось немало видео, зафиксировавших работу ПВО, а также взрыв, но уже не в небе, а на земле.

"Каспийск, предварительно, атаковали сверхлёгким самолётом А-22 "Летучая лисица" от украинской компании "Аэропракт". Один беспилотник был сбит. Пострадавших нет", – писали пропагандисты.

Из-за атаки по городу, находящемуся примерно в тысяче километров от линии фронта, в аэропорту Махачкалы задержали три рейса: два в Москву и один в Пермь. Впоследствии он приостановил работу "на неопределенное время".

При этом не успели российские чиновники и пропагандисты порадоваться "отбитию" атаки, как над Каспийском вновь прозвучали взрывы. Местные жители снимали БпЛА в небе, в частности, один был замечен в районе морского порта.

"Очевидцы сообщают о повторной атаке беспилотника в Дагестане. Предварительно, он упал в Каспийске", – написал один из пропагандистских пабликов.

По данным издания ASTRA дроны пытались атаковать главный пункт базирования Каспийской флотилии ВМФ РФ в Дагестане, об этом свидетельствуют кадры с места и очевидцы.

По словам местных жителей, в небе над Каспийском они видели несколько БпЛА, в частности они были замечены в районе пункта базирования Каспийской флотилии ВМФ РФ.

"Согласно открытым данным, в данном пункте базируются части береговых войск, включая морскую пехоту", – уточняет издание.

Спутники NASA в районе пункта базирования флотилии пожары не зафиксировали.

"Флотилия в том числе наносила ракетные удары по Украине, а 177-й полк морской пехоты участвовал в боях в Херсонской и Запорожской областях", – отмечает ASTRA.

Напомним, 1 ноября дрон атаковал нефтебазу в Ставропольском крае. После взрыва на объекте вспыхнул пожар, момент атаки попал на видео.

Также сообщалось, что за несколько дней до того в России произошел пожар на одном из крупнейших предприятий электротехнической отрасли.