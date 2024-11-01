Дрон атаковал нефтебазу в Ставропольском крае, после взрыва вспыхнул пожар: момент попал на видео
В России пожаловались на очередную атаку украинских дронов. На этот раз в ночь на 1 ноября под ударом оказалась нефтебаза в Ставропольском крае РФ.
После удара БПЛА на объекте возник пожар. Момент атаки попал на видео.
О "падении беспилотника" на территории нефтебазы в Светлограде Ставропольского края сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы", – написал он в своем Telegram-канале около 8 часов утра по киевскому времени.
Он не упомянул о том, что после "падения" дрона на нефтебазе раздался мощный взрыв и вспыхнул пожар. Вместо этого все это попало на видео.
Российские паблики сначала публиковали видео с места происшествия, однако довольно быстро начали их удалять.
В российском минобороны традиционно заявили о "попытках киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации" и о том, как российские оккупанты "перехватили и уничтожили" сразу 83 украинских дрона. Правда, в перечне регионов, над которыми "сбивались" беспилотники, Ставропольского края не оказалось.
Оккупанты утверждают, что 36 БПЛА якобы были сбиты над территорией Курской области, 20 – над территорией Брянской области, восемь – над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Орловской области и три – над территорией Белгородской области.
Еще 12 дронов оккупанты якобы сбили над территорией оккупированного украинского Крыма.
Напомним, накануне, 31 октября, в России закрывали аэропорт "Уфа". Сообщения об этом появились на фоне заявлений о прилетах и взрывах в городе.
Также сообщалось, что на днях Курщину атаковали неизвестные дроны, вызвавшие "фурор" у местных жителей.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!