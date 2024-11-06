Дроны-камикадзе ГУР впервые поразили российские корабли в Каспийском море: появились подробности

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили утреннюю атаку на Каспийск в Дагестане. В результате "инновационной спецоперации" поражена российская флотилия в Каспийском море - в 1,5 тыс.км от границы с Украиной.

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По предварительным данным, повреждения могли понести два ракетоносителя "Татарстан" и "Дагестан" и несколько малых раковых кораблей проекта 21631. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в разведке.

По данным источника, утром 6 ноября ГУР провело инновационную спецоперацию, в результате которой удалось впервые нанести поражение российской флотилии в Каспийском море.

Расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения составляет около 1500 км.

Под ударом украинских БпЛА оказались по меньшей мере два объекта в городе Каспийск в Дагестане.

В частности, речь идет о вероятно ракетных кораблях "Татарстан" и "Дагестан". Кроме того, вероятно, были повреждены малые ракетные корабли проекта 21631.

Российские СМИ подтверждают, что на объекте, по которому были нанесены удары, базируются части береговых войск, включая морскую пехоту. Атакованная флотилия наносила ракетные удары по Украине, а 177-й полк морской пехоты участвовал в боях в Херсонской и Запорожской областях.

В результате операций также приостановлена работа аэропорта в Махачкале.

Напомним, о взрывах в Каспийске стало известно утром 6 ноября. Губернатор Дагестана заявил об атаке и уничтожении российским ПВО одного украинского БпЛА. В то же время местные жители утверждали, что дронов было не менее четырех и публиковали "вкусные" кадры прилета в районе морского порта в Каспийске.