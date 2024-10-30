В России произошел пожар на одном из крупнейших предприятий электротехнической отрасли. Видео

В России утро 30 октября началось с нового пожара. Он вспыхнул на территории завода "Электроизолит" в Московской области.

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Это предприятие является одним из крупнейших производителей электроизолирующих материалов в РФ. О происшествии сообщили российские СМИ.

О пожаре на одном из наибольших предприятий электротехнической отрасли в РФ начали сообщать утром 30 октября.

"В Подмосковье пожар на территории НИИ. По словам очевидцев, пожар вспыхнул на территории АО "Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения" в Хотьково. В местных чатах сообщают, что горит с цех, в котором испытывают продукцию", – написало одно из российских изданий.

Пока в сети появлялось все больше кадров с места происшествия, местные власти раздумывали о том, какую причину пожара озвучить в качестве официальной версии.

В итоге было решено списать все на "возгорание утеплителя": именно такую причину пожара назвали в российском МЧС.

При этом учитывая, что горел цех, где испытывают продукцию, не исключено, что очередное испытание пошло не по плану.

Официально заявлено, что огонь охватил площадь в 100 кв. м и его, уверяют пропагандисты, удалось потушить. Также, согласно заявлениям из РФ, вследствие пожара никто не пострадал.

Известно, что завод "Электроизолит" является ведущим российским предприятием в области проектирования и производства конструкций из современных полимерных композитных материалов для ракетно-космической техники, транспортного, энергетического, нефтехимического машиностроения и других отраслей.

Напомним, ранее в сети появился спутниковый снимок здания университета в Чечне после атаки дрона. О том, что созданный главой региона Рамзаном Кадыровым "университет спецназа имени Путина", был атакован накануне, 29 октября, он сам заявил в тот же день. А к вечеру выдал еще и рассказ о якобы погибших во время атаки украинских военнопленных: до того Кадыров утверждал, что здание пустовало и никто вследствие удара не пострадал.

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