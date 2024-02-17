В российском Ижевске горел ТЦ, ранее отданный под производство дронов. Фото и видео

В ночь на 17 февраля в российском Ижевске горел торговый центр, в котором оккупанты обустроили производство беспилотных летательных аппаратов. В то же время в МЧС РФ заявили, что пожар произошел в "производственном здании".

Площадь огня распространилась на 3500 кв. метров. Об этом пишут росСМИ.

По официальной версии российского МЧС, пожар произошел на предприятии, деятельность которого связана "с производством профессиональных моющих и дезинфицирующих средств". В то же время в ведомстве не назвали причины возгорания.

Стоит отметить, что по адресу, где произошел пожар действительно находится химическое предприятие "Ижсинтез-Химпром". Однако там же расположен торговый цент, который в прошлом году отдали под производство беспилотников. К тушению пожара были привлечены 100 человек и 33 единицы техники.

Речь идет о торговом центре "Новый дом", который расположен по адресу ул. Орджоникидзе, 2 в Ижевске. В 2023 году там начало работу научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы".

Оккупанты набирали туда персонал, в частности, слесарей, монтажников радиоэлектронной аппаратуры, токарей, и обещали зарплаты до 250 тыс. рублей в месяц. По предварительным данным, там собирают беспилотники "Гранат-4".

Напомним, в Курской и Белгородской областях России в ночь на 17 февраля прогремели взрывы. Местные власти заявляли о "ракетной опасности" и "работе ПВО".

Ранее сообщалось, что в Анапе (Краснодарский край РФ) 13 февраля разгорелся масштабный пожар в жилой многоэтажке на улице Объездной, 9. Площадь возгорания превысила 1000 квадратных метров.

Как писал OBOZ.UA, ночью 11 февраля в Тольятти (Самарская область РФ) горел крупнейший гостиничный комплекс города. Предварительной причиной называли короткое замыкание. Пострадали два человека: один был доставлен в больницу, второй отказался от госпитализации.

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