В российском Тольятти загорелся самый большой отель: жителей пришлось эвакуировать. Фото и видео

В российском городе Тольятти Самарской области в ночь на 11 февраля произошел масштабный пожар. Горел крупнейший гостиничный комплекс города, площадь, охваченная пламенем, превысила 800 кв м.

В России заявили об эвакуации постояльцев и двух пострадавших. Об этом пишут российские СМИ и паблики.

"В Тольятти крупнейший пожар. Горят гостиничный комплекс "Жара Beach Resort" и ночной клуб Nebo на площади 800 кв м", – сообщают российские пропагандисты.

Они запутались в количестве посетителей, которые были эвакуированы из вспыхнувшего здания. Пока одни издания пишут, что "12 человек покинули здание самостоятельно", другие цитируют заявление МЧС РФ об эвакуации 20 участников фестиваля "Жигулевская миля".

В ликвидации пожара задействовали свыше 100 пожарных и не менее трех десятков техники. При этом, как уточняли местные паблики, при тушении пожара спасатели обнаружили, что у них возникла проблема с подачей воды.

"Проблемы с подачей воды так и не решили. Похоже, здание сгорит полностью", – сокрушались местные Telegram-каналы во время пожара.

Они также сообщали, что весь город затянуло дымом.

По словам представителей местных властей, предварительной причиной возгорания, вследствие которого гостиничный комплекс сгорел практически полностью, якобы стало короткое замыкание.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что последние сутки принесли россиянам немало бед. Так, в Ростовской области из-за обледенения проводов без света остались около 200 тыс. россиян в почти 300 населенных пунктах. В Калмыкии шизофреник-"камикадзе" устроил взрыв в центре психологической поддержки, а уже после его гибели силовики, пришедшие к подрывнику домой с обыском, также подорвались на заготовленных им устройствах. В Кабардино-Балкарии горел вещевой рынок, а в Оренбургской области снег обрушил крышу школьного спортзала.