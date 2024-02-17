В русских Курске и Белгороде раздались взрывы: первые подробности. Видео

В Курской и Белгородской областях России в ночь на 17 февраля прогремели взрывы. Местные власти говорят о "ракетной опасности" и "работе ПВО".

О якобы опасности сообщили губернатор Курской области Роман Старовойт и МЧС Белгорода. Людей призвали "спрятаться в помещениях".

Взрывы, которые жители Курска демонстрируют в Сети, Старовойт объяснил лаконично: "В Курской области работает ПВО". В настоящее время, по его словам, "в области сохраняется режим ракетной опасности".

"Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, амбаре. Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", – предложил Старовойт.

Кроме того, в Белгороде тоже была объявлена ракетная опасность.

Ракетная угроза здесь также объявлялась и в течение дня. Местные власти сообщили, что ПВО якобы уничтожило над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из РСЗО RM-70 Vampire.

Также губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что украинская сторона ранее вечеромякобы обстреляла села Грайворонского округа, в результате один мужчина пострадал, его доставили в больницу.

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