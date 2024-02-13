В России очередной пожар: в городе Анапа пылает крыша 11-этажного здания. Видео

В Анапе (Краснодарский край РФ) 13 февраля разгорелся масштабный пожар в жилой многоэтажке на улице Объездной, 9. Площадь возгорания превысила 1000 квадратных метров.

Пламя поднималось высоко над крышей дома. Очевидцы снимали зрелищный пожар на видео и публиковали в местных интернет-группах. О причинах ЧП информации по состоянию на 18:00 (по Киеву) не было.

В российском МЧС заявили, что, по предварительной информации, пострадавших нет. Жильцов дома срочно эвакуировали. В ведомстве сообщили, что из здания спасли 12 человек. Пожару присвоен второй ранг пожароопасности.

В связи с инцидентом в городе временно ограничили движение автотранспорта по улице Объездная от торгового центра "Красная площадь" до улицы Чехова.

Прокуратура страны-агрессора тем временем заявила, что многоквартирный дом, где произошло возгорание, возводился в отсутствие проектной и разрешительной документации. Он был введен в эксплуатацию по решению суда в 2011 году.

Как писал OBOZ.UA:

– В Москве 13 февраля произошел пожар на заводе МиГ на Ленинградском проспекте. Сотрудников эвакуировали. Заявлялось, что возгорание возникло "в реконструируемом цехе", пристроенном к действующему корпусу завода.

– Ночью 11 февраля в Тольятти (Самарская область РФ) горел крупнейший гостиничный комплекс города. Предварительной причиной называли короткое замыкание. Пострадали два человека: один был доставлен в больницу, второй отказался от госпитализации.

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