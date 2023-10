Антисемитские беспорядки в Махачкале усиливают напряженность в России: в ISW рассказали о вызовах, с которыми столкнулся Кремль

Антисемитские протесты в Дагестане и других регионах Северного Кавказа подчеркивают усиление межэтнической и межрелигиозной напряженности в России. Кремль до сих пор не отреагировал, и, вероятно, ему будет сложно убедить россиян в том, что ситуация под контролем, а еврейскую аудиторию – в том, что еврейские меньшинства в РФ находятся в безопасности, несмотря на усилия представить Россию как религиозно толерантную страну.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 29 октября. Там напомнили, что накануне вечером сотни демонстрантов ворвались в аэропорт Махачкалы, заблокировали взлетно-посадочную полосу и попытались войти в самолет, прилетевший из Израиля.

Это произошло из-за слухов о том, что власти РФ якобы планируют расселить "израильских беженцев" в Дагестане и других регионах Северного Кавказа. Перед этим, вечером 28 октября, сотни демонстрантов собрались возле гостиницы в городе Хасавюрт (также Дагестан) в поисках "израильских беженцев".

Кроме того, неизвестные подожгли строящийся еврейский культурный центр в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики в ночь на 29 октября.

Как отмечают в ISW, слухи, судя по всему, распространил дагестанский Telegram-канал, который утверждал, что "израильские беженцы" остановились в гостинице в Хасавюрте 28 октября, а затем объявил о планах демонстраций, которые прошли через несколько часов в центре Махачкалы.

Он призвал жителей Махачкалы провести демонстрацию в аэропорту в ночь с 28 на 29 октября и разместил данные отслеживания полета самолета из Израиля накануне его прибытия в ночь на 29 октября.

На момент публикации отчета акции продолжались в аэропорту Махачкалы, где демонстранты временно заблокировали выезд всех находящихся в аэропорту. Они проверяли документы в поисках граждан Израиля, хотя о выявлении каких-либо израильтян не сообщалось.

Демонстранты скандировали "Смерть евреям", а также вступали в столкновения с сотрудниками службы безопасности в аэропорту. Подразделения Росгвардии забрали демонстрантов с территории аэропорта, но толпа оставалась за его пределами.

Telegram-канал, распространявший слухи, теперь недоступен, что может быть первым признаком того, что власти РФ активно пытаются подавить антисемитские демонстрации.

В то же время Кремль до сих пор не отреагировал и, похоже, предоставил региональным властям возможность дать официальный ответ, говорится в отчете.

Так, главы Дагестана, Карачаево-Черкесской Республики и Кабардино-Балкарской Республики призвали воздерживаться от агрессивных действий и пресекать попытки разжигания межнациональной розни, а координационный центр мусульман Северного Кавказа особо осудил антисемитские действия после первых же демонстраций. Министры национальной политики и молодежи Дагестана накануне ездили в аэропорт, но, похоже, не смогли отговорить протестующих от вторжения в здание.

Главное управление МВД Северо-Кавказского федерального округа предупредило о незаконности демонстрации без предварительного разрешения правительства.

"Кремлю, вероятно, будет сложно убедить избирателей в том, что ситуация под контролем, а еврейскую аудиторию – в том, что еврейские меньшинства в России находятся в безопасности, несмотря на его усилия представить Россию как религиозно толерантную страну", – считают в ISW.

Пресс-секретарь Главного раввината России в Дагестане Овадья Исаков заявил 29 октября, что сотни еврейских семей должны вообще покинуть Дагестан и РФ, потому что "Россия не спасение", поскольку "в России тоже были погромы".

При этом президент России Владимир Путин 25 октября на встрече с лидерами нескольких российских религиозных организаций, включая лидеров еврейской и исламской веры, восхвалял Россию как маяк религиозной гармонии.

"Кремль, вероятно, стремится представить Россию как защищающую свои религиозные меньшинства, чтобы завоевать расположение мусульманской и еврейской аудитории на фоне войны между Израилем и ХАМАС и преуменьшить напряженность, спровоцированную все более ультранационалистической РПЦ", – говорится в отчете.

– В Израиле ожидают, что правоохранители в РФ сумеют обеспечить безопасность всех пассажиров на борту. Власти страны серьезно относятся к попыткам причинить вред евреям где бы то ни было, говорится в заявлении администрации премьера Нетаньяху.

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что антисемитизм в России и ненависть к другим нациям системные и глубоко укоренены. Это то, что побуждает к агрессии и террору, поэтому Украина готова сотрудничать со всеми международными партнерами, чтобы преодолеть ее.

