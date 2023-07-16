В российском Брянске снова загорелся недостроенный военный госпиталь. Фото и видео

В городе Брянск (РФ) 16 июля произошел масштабный пожар в здании недостроенного военного госпиталя ВС РФ. Его территория уже горела месяц назад – 18 июня.

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Новые фото и видео пожара начали распространять местные пропагандистские источники вечером в воскресенье. На этих кадрах видно, что пламя хорошо распространилось и над будущим госпиталем оккупантов стелился густой черный дым. По неподтвержденным данным, были пострадавшие (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Очевидец, который находился неподалеку госпиталя, снял на камеру пламя, которое вырывалось наружу из окон. На этом ролике видно, что многие просто смотрели на пожар, некоторые делали фото и видео.

Интересно, что пропагандисты "РИА Новости" около 20:00 сообщили, что пожар якобы потушили до приезда МЧС. А горел, по версии местных властей, строительный мусор. Почему там произошел "эффект линзы" или кто "неудачно покурил", в росСМИ не уточнили.

Добавим, что прошлый раз пожар на территории этого объекта вспыхнул днем 18 июня 2023 года. Он тоже вызвал густой и черный дым. Пропагандисты утверждали, что это была "диверсия".

Как писал OBOZREVATEL:

– 15 июля в Белгородской области РФ сработала система противовоздушной обороны. РосСМИ заявили, что было сбито две цели. В атаке страна-агрессор традиционно обвинила Украину.

– Поздно вечером 13 июля взрывы прогремели в российском Курчатове близ Курска, а также в Воронеже. В последнем заявили о сбитии БаЛА в районе совхоза "Масловский" на окраине города.

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