В российском Брянске после нефтебазы загорелся мясокомбинат: первые фото

В сети появились фото пожара на мясокомбинате "Агропромкомплект" в российском городе Брянск. Это уже третий пожар в этом населенном пункте за текущие сутки.

Фото выложили в Telegram-канале "Брянск сейчас". Там отметили, что "Агропромкомплект" – это компания, специализирующаяся на поставках продукции промышленного и сельскохозяйственного назначения.

На фотографиях виден густой дым, доносящийся с территории мясокомбината.

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Как известно, Брянская область граничит с Украиной, а город расположен на расстоянии около 150 км от границы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, в российском Брянске прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также территории воинской части.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что по российскому Брянску нанесли ракетный удар, в результате которого на нефтебазе и нефтепроводе "Дружба" начался сильный пожар. Бутусов предположил, что причиной пожара может быть улетевшая "не туда" российская ракета "Калибр" или нарушение пожарной безопасности.