В российском Брянске прогремели взрывы, пожары охватили воинскую часть и нефтебазу. Видео

В ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, в российском Брянске прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части.

Об этом сообщили местные жители, передает Telegram-канал "Baza". "Горят два резервуара с топливом в воинской части на Московском проспекте и нефтеперерабатывающем заводе по адресу Снежетьский вал", – сказано в сообщении в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Спустя некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах также не было никаких упоминаний.

Жителей домов возле горящей нефтебазы в Брянске начали эвакуировать полицейские. Отмечается, что людям при этом не называют причину происходящего.

"Сейчас к месту едут спасательные службы со всего города", – написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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