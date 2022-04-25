'Это возмездие': Бутусов прокомментировал пожар на нефтепроводе 'Дружба' в российском Брянске. Видео

Утром, 25 апреля, по российскому Брянску нанесли ракетный удар. В результате на нефтебазе и нефтепроводе "Дружба" начался сильный пожар.

Общая площадь хранилища топлива, на котором пылает пожар, составляет 67 гектаров. Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Бутусов отмечает, что причиной пожара может быть полетевшая "не туда" российская ракета "Калибр" или нарушение пожарной опасности. Впрочем, по его словам, это может остановить экспорт кровавой путинской нефти в Европу.

Видео дня

"Главный транспортный хаб российской нефти в Европу получил прямые попадания и горит! По своему экономическому значению эти нефтебазы как крейсер Москва для Черноморского флота. Экспорт кровавой российской нефти в Европу становится не только невыгодным, но и весьма проблемным. Посмотрим теперь на последствия, но это грандиозное событие", – написал журналист.

Также он добавил что пожар на нефтепроводе является демонстрацией для всей России, что война разрушит преступный режим, геноцид украинцев обернётся демилитаризацией военных объектов и десятками тысячами убитых российских военных.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, в российском Брянске прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части. В пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах также не было никаких упоминаний.