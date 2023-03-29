В российском Белгороде зазвучала сирена воздушной тревоги: названа причина. Видео

Власти государства-террориста России, по-прежнему уверяющие своих граждан, что "все идет по плану", начали тестировать сигналы воздушной тревоги в российских городах. 29 марта сирена напугала жителей Белгорода.

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При этом пропагандисты утверждают, что проверка якобы "плановая". Об этом сообщают российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За полчаса до включения сигнала в сети жителей Белгорода пытались предупредить, что сирена проверочная. Спустя некоторое время россияне опубликовали видео, как в течение нескольких минут тренировались слушать сигнал воздушной тревоги.

"Вот так в Белгороде прозвучала плановая проверка системы оповещения населения", – говорится в описании к видео.

После сирены у белгородцев начали спрашивать, насколько им было слышно сирену. Вероятно, местные власти намерены в ближайшее время продолжить тренировку с включением сирены.

Напомним, в стране-агрессоре России заявили о якобы атаке беспилотника на газонасосную станцию "Газэнергосети" в Белгороде. Россияне утверждают, что повреждения получил 30-литровый резервуар, который "оказался пустым", а также газопровод.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области российские военные 1-й танковой армии устроили стрельбу в бане. Их "водные" процедуры закончились тройным убийством и сгоревшей баней.

Примечательно, что в Белгородской области России решили застраховать от "рисков терактов и диверсий" две нефтебазы. В "Роснефти" надеются заключить соответствующий договор на сумму более 1,1 млрд рублей (около 482 млн грн).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 6 марта в районе города Новый Оскол Белгородской области прогремело более десяти взрывов. Губернатор заявил о "сбитии трех ракет".

– Жители Белгородщины просят прекратить обстрелы Украины с территории их региона. Они пожаловались, что после таких ударов им прилетает в ответ.