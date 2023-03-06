В Белгородской области РФ прогремели взрывы: чиновники говорят о ПВО, местные жалуются, что им ''страшно''

Под утро понедельника, 6 марта, в Белгородскую область РФ пришла очередная "бавовна" – прогремело свыше десяти взрывов. Местные жители запаниковали, говоря о ракетной атаке.

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Тем временем власти, традиционно, объяснили все работой противовоздушной обороны, но признали, что есть пострадавший. Об этом пишут российские новостные Telegram-каналы.

Отмечается, якобы система ПВО сработала в районе города Новый Оскол. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил о "сбитии трех ракет".

"Последствия на земле уточняются. Уже известно об одном пострадавшем – мужчина с осколочными ранениями руки. Бригада скорой помощи уже выехала на место", – утверждал он.

Также российский чиновник указал, якобы от осколков получили повреждения фасады некоторых домов и линии электропередачи в нескольких селах Новооскольского округа.

Со своей стороны россияне в сети заявляли, что "бахнуло 11 раз", им "страшно", в домах "моргает свет". Причем, судя по комментариям, жители Белгородской области уже начали разбираться, где работа ПВО, а где – прилет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля возле одной из многоэтажек в российском Белгороде обнаружили обломки нескольких БПЛА. Пропагандисты сразу приписали беспилотники Украине, хотя обнародованные ими фото свидетельствуют, что дроны похожи на те, которые находятся на вооружении ВС РФ.

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