В Белгородской области просят прекратить обстрелы Украины: губернатору направили письмо. Фото

Жители Белгородской области Российской Федерации, почувствовав на себе последствия "специальной военной операции" диктатора Владимира Путина, попросили прекратить обстреливать Украину с территории их региона. При этом они не имеют ничего против войны, которую РФ развязала в нашей стране, просто хотят, чтобы она их не затрагивала.

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Соответствующее письмо губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову прислали местные медики. Документ был обнародован в сети (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В своем обращении россияне просят "инициировать на самом высоком государственном уровне вопрос о прекращении нанесения ракетных ударов по территории Украины со стороны Белгородской области". Они жалуются, что после таких ударов им прилетает ответ от украинцев "ввиду близкой расположенности".

При этом они отмечают, что не выступают против проведения "СВО", но жалуются, что стали заложниками "ситуации", и пишут о своих детях, родных и просят помочь им "жить в безопасности".

Это письмо является очередным доказательством того, что рядовых россиян не беспокоит судьба мирных украинцев, по которым ежедневно наносят удары со всех видов оружия их оккупанты. Они не понимают причинно-следственных связей, не отдавая себе отчета в том, что война не может не затрагивать тех, кто ее поддерживает.

Как сообщал OBOZREVATEL, очередная "бавовна" посетила Белгородскую область РФ утром 6 марта. В регионе прогремело более десяти взрывов. Местные жители запаниковали, говоря о ракетной атаке. В то же время власти, традиционно, объяснили все работой противовоздушной обороны, но признали, что есть пострадавший.

А на Донбассе оказавшиеся на передовой мобилизованные жители Белгородской области подняли бунт и отказались штурмовать позиции ВСУ. Оккупанты пожаловались, что их призвали на службу в территориальную оборону Белгородской области в городе Шебекино. Однако после этого без приказа и объяснений их отправили в Донецк, где у них отобрали документы и оформили в штурмовую бригаду.