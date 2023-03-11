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В Белгородской области просят прекратить обстрелы Украины: губернатору направили письмо. Фото

Надежда Данищук
Новости России
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В Белгородской области просят прекратить обстрелы Украины: губернатору направили письмо. Фото

Жители Белгородской области Российской Федерации, почувствовав на себе последствия "специальной военной операции" диктатора Владимира Путина, попросили прекратить обстреливать Украину с территории их региона. При этом они не имеют ничего против войны, которую РФ развязала в нашей стране, просто хотят, чтобы она их не затрагивала.

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Соответствующее письмо губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову прислали местные медики. Документ был обнародован в сети (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В своем обращении россияне просят "инициировать на самом высоком государственном уровне вопрос о прекращении нанесения ракетных ударов по территории Украины со стороны Белгородской области". Они жалуются, что после таких ударов им прилетает ответ от украинцев "ввиду близкой расположенности".

В Белгородской области просят прекратить обстрелы Украины: губернатору направили письмо. Фото

При этом они отмечают, что не выступают против проведения "СВО", но жалуются, что стали заложниками "ситуации", и пишут о своих детях, родных и просят помочь им "жить в безопасности".

Это письмо является очередным доказательством того, что рядовых россиян не беспокоит судьба мирных украинцев, по которым ежедневно наносят удары со всех видов оружия их оккупанты. Они не понимают причинно-следственных связей, не отдавая себе отчета в том, что война не может не затрагивать тех, кто ее поддерживает.

В Белгородской области просят прекратить обстрелы Украины: губернатору направили письмо. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, очередная "бавовна" посетила Белгородскую область РФ утром 6 марта. В регионе прогремело более десяти взрывов. Местные жители запаниковали, говоря о ракетной атаке. В то же время власти, традиционно, объяснили все работой противовоздушной обороны, но признали, что есть пострадавший.

А на Донбассе оказавшиеся на передовой мобилизованные жители Белгородской области подняли бунт и отказались штурмовать позиции ВСУ. Оккупанты пожаловались, что их призвали на службу в территориальную оборону Белгородской области в городе Шебекино. Однако после этого без приказа и объяснений их отправили в Донецк, где у них отобрали документы и оформили в штурмовую бригаду.

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