В России заявили об атаке БПЛА на газовую станцию в Белгороде: поврежден газопровод

В стране-агрессоре России заявили про якобы атаку беспилотник на газо-насосную станцию "Газэнергосети" в Белгороде. Россияне утверждают, что повреждения получил 30-литровый резервуар, который "оказался пустым", а также газопровод.

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Об этом сообщили российские пропагандистские издание. В "атаке" в РФ, как и всегда, обвинили Украину.

Пропагандисты заявили, что "украинский БПЛА неустановленного типа" якобы был запущен с города Волчанск на Харьковщине.

"По предварительной информации, аппарат был самодельным и был снаряжён кустарным СВУ (самодельным взрывным устройством. – Ред.)", – написали россияне.

В начале марта в РФ заявили об атаке украинского беспилотника на подстанцию нефтепровода в Белгородской области. БПЛА якобы атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-Дружба". Взрывное устройство из дрона было сброшено на якобы пустой резервуар для нефтепродуктов.

Отметим, что в стране-агрессоре, напавшей на Украину, постоянно жалуются на атаки неизвестных дронов. Беспилотники якобы уже добрались и до пригорода Москвы – российские каналы сообщили, что в городе Новая Москва (70 км от Москвы) обнаружили обломки беспилотника, окрашенного в цвета украинского флага и с надписью "Слава Украине".

Остатки дрона обнаружили у железнодорожного пути, их якобы нашел местный житель.

Загадочный дрон также заметили в небе над аэропортом "Внуково" в Москве. Как заявили пропагандисты, дрон летал вдоль взлетно-посадочной полосы и чуть не стал причиной задержки десятка рейсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, путинские пропагандисты обвинили Украину в очередной атаке на Брянскую область РФ. В РФ утверждают, что дрон Вооруженных сил Украины якобы атаковал Брянский химический завод в районе города Сельцо.