Поход в баню закончился тройным убийством: российские военные устроили вечеринку с элементами триллера и фильма ужасов

В Белгородской области российские военные 1 танковой армии, "прославившейся" совершенными преступлениями на территории РФ, устроили стрельбу в бане. Их "водные" процедуры закончились тройным убийством и сгоревшей баней.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона", который ведет один из сотрудников спецслужб.

Инцидент произошел 15 января 2023 года. Двое военнослужащих 27 отдельной гвардейской мотострелковой бригады, выполняющей задачи по прикрытию государственной границы на территории Белгородской области, рядовой Клюшников В.М. и рядовой Горбунов В.М. отправились в баню, которая была оборудована на территории нежилого дома.

В этот момент в бане находились трое других военнослужащих этой бригады. Российские военные после водных процедур изрядно выпили. В ходе "гулянки" Клюшников почувствовал недомогание, ушел в соседнюю комнату и лег спать.

Застолье продлили четверо военных. Через некоторое время между Горбуновым и одним из солдат произошел словесный конфликт на основе разногласий в политических взглядах. Присутствовавшие пытались успокоить Горбунова.

Разъяренный Горбунов вышел, а через некоторое время вернулся со служебным "калашниковым" в руках и начал стрелять по военным. От полученных огнестрельных ранений все находившиеся в помещении скончались на месте.

Услышав звуки выстрелов, рядовой Клюшников в соседней комнате проснулся и спрятался под кровать до тех пор, пока стрельба не закончилась. Но Горбунов, убив всех, зашел и к нему и приказал немедленно собираться, угрожая оружием.

Чтобы скрыть следы преступления и выдать все за несчастный случай, Горбунов вместе с Клюшниковым подожгли баню.

Однако избежать наказания не удалось. Правоохранители на обгоревших труппах обнаружили следы огнестрельных ранений. Против Горбунова было возбуждено уголовное дело.

Сейчас он ожидает решения суда. Ему грозит лишение свободы на срок до двадцати лет или смертная казнь.

Как отметил автор Telegram-канала, по оперативной информации с начала 2023 года, военнослужащие 1 танковой армии совершили более 20 преступлений на территории России. Большинство касается преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и преступлениями насильственного характера.

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