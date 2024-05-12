Дом взорвали? В сети показали момент взрыва в Белгороде

После обрушения многоэтажного дома в Белгороде россияне мгновенно обвинили в произошедшем украинских военных. По легенде военного руководства РФ и кремлевских пропагандистов, ВСУ якобы "нанесли ракетные удары".

Однако записи с камер видеонаблюдения показывают, что взрыв, вероятно, произошел изнутри дома. Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при РНБО Андрей Коваленко.

Он обратил внимание, что на видео с камер не видно падающих объектов, соответственно, все обвинения россиян в обстреле Силами обороны не соответствуют действительности. Также Коваленко добавил, что обвал дома в Белгороде похож на информационную провокацию РФ по раздуванию ситуации для оправдания дальнейших ударов по жилым домам украинских городов.

В то же время он не отрицает, что мог произойти бытовой взрыв. Но даже в этом случае, уверен руководитель ЦПД, российская пропаганда обрисует все в собственных интересах как "обстрел дома".

Кроме того, военнослужащий ВСУ с позывным "Балу" отметил, что спустя час после взрыва кремлевская пропаганда не смогла придумать одну версию обрушения дома в Белгороде. Одни пропагандисты утверждают, что по дому якобы прилетела ракета ATACMS и сразу же заговорили о "красных линиях" в отношении США.

Другие лживые российские СМИ выдали, что по дому якобы прилетела французская авиабомба AASM Hammer. А по легенде минобороны РФ по Белгороду был нанесен комплексный удар. В террористическом ведомстве заявили, что ВСУ якобы обстреляли город из РСЗО, а по дому прилетел обломок ракеты "Точка-У".

Напомним, в российском Белгороде около 11:40 воскресенья, 12 мая, прогремел взрыв, вследствие которого на улице Щорса обрушился подъезд десятиэтажного дома. В это время время в городе объявляли тревогу якобы из-за ракетной опасности, в минобороны РФ заявили о работе ПВО и якобы попадении фрагмента ракеты "Точка-У" в жилой дом.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером в Белгороде прозвучала серия взрывов. В городе вспыхнуло несколько пожаров, в нескольких многоэтажках вылетели окна, загорелись припаркованные авто. Местные СМИ заявили о "мощном обстреле".

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