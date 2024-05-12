ГУР атаковало НПЗ, нефтебазу и меткомбинат в России: все детали

В ночь на 12 мая несколько регионов России посетила "бавовна". Поражены сразу три законные военные цели – нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза и металлургический комбинат.

За всеми тремя поражениями стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в разведке.

В рамках операции ГУР ночью на территории РФ были атакованы Волгоградский НПЗ, "Калуганефтепродукт" и Новолипецкий металлургический комбинат. Все определенные в рамках операции военные цели, по данным источника, были поражены.

Так, по данным наших источников, поражение НПЗ в Красноармейском районе Волгоградской области произошло около 2:30 ночи по местному времени. В результате атаки дронов-камикадзе на территории предприятия раздалось несколько взрывов, после чего на НПЗ начался пожар.

Информацию о поражении НПЗ также подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в официальном канале местной администрации, активно обсуждали "бавовну" и местные чаты.

Не впервые подверглись атаке также Новолипецкий металлургический комбинат и нефтебаза "Калуганефтепродукт": этой ночью их тоже посетили дроны ГУР.

"Подобные объекты на территории РФ будут системно атаковаться столько, сколько потребуется до их полной нейтрализации. Учитывая упорные попытки Московии усиливать напор на фронте, Кремль не будет иметь достаточных сил и средств, чтобы защитить свои стратегические предприятия в тылу. Россиянам придется выбирать, что именно защищать: либо свою нефтеперерабатывающую и металлургическую отрасли, либо оккупационные войска в Украине", – отметил собеседник OBOZ.UA.

Волгоградский НПЗ, введенный в строй в 1957 году, сейчас принадлежит ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Завод перерабатывает нефть в топливо и компоненты масел, его мощность – 14,8 млн тонн в год. В основном продукция этого НПЗ поставляется в южные регионы России, часть идет на экспорт.

Это предприятие атаковано второй раз за последние два дня: о прилете по этому НПЗ сообщалось также утром 11 мая.

А на "Калуганефтепродукт" неизвестные дроны "заглядывали" несколько недель назад: 28 апреля стало известно о поражении нефтебазы в Людиново.

Новолипецкий металлургический комбинат, НЛМК – металлургический комбинат в российском Липецке, одно из крупнейших предприятий черной металлургии РФ, контролируется Группой НЛМК Владимира Лисина. Этот российский олигарх, активно сотрудничающий с российской оборонкой, в 2022 году по версии российского Forbes был самым богатым в РФ, а в 2023-м стал третьим по состоянию российским олигархом. Лисина называют "кошельком Путина", однако он так и не попал под западные санкции. Новолипецкий МК является одним из основных активов этого российского олигарха.

НЛМК производит кокс, чугун, сталь, прокат. Дает 20% перерабатывающего чугуна. Сырье предприятия идет на изготовление ракет, артиллерии, беспилотников и другие военные заказы.

Во вторую годовщину начала полномасштабной агрессии РФ против Украины,24 февраля 2024 года, завод был атакован в рамках совместной операции ГУР и СБУ.

Тогда, как писали некоторые российские СМИ со ссылкой на работников завода, пожар произошел в цеху агломерации и подготовки руды НЛМК. Сообщалось также о прилете в установки для первичного охлаждения неочищенного коксового газа.

Напомним, ранее в этот день сообщалось, что БПЛА атаковали НПЗ в Волгоградской области РФ. Там вспыхнул мощный пожар.

Также OBOZ.UA рассказывал, что в ночь на 11 мая дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойла".

Тем временем в российском Белгороде в ту же ночь прогремела серия взрывов, пылали автомобили.