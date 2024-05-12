В Белгороде из-за взрыва сложился целый подъезд многоэтажки: росСМИ заявили о 'прилете'. Все детали, фото и видео

В российском Белгороде около 11:40 воскресенья, 12 мая, прогремел взрыв, вследствие которого на улице Щорса обрушился подъезд десятиэтажного дома. В это время время в городе объявляли тревогу якобы из-за ракетной опасности, в минобороны РФ заявили о работе ПВО и якобы попадении фрагмента ракеты "Точка-У" в жилой дом.

Российские СМИ заявили о прилете и 30 пострадавших, среди которых двое детей. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в свою очередь допустил, что, судя по кадрам из Белгорода, многоэтажку могли подорвать с целью провокации.

Как видно на многочисленных фото и видео, опубликованных местными пабликами, в доме на Щорса в Белгороде вследствие взрыва образовалась зияющая дыра.

Над городом в районе Харьковской горы поднялся высокий столб черного дыма.

Также на видео попал момент обрушения крыши. Она упала на МЧСников, которые разбирали завалы подъезда, пишут росСМИ.

Российские пропагандисты заявили, что по дому якобы был нанесен ракетный удар, всех жителей экстренно эвакуируют из-за угрозы обрушения всей десятиэтажки.

По их данным, пострадали 30 человек, несколько в крайне тяжелом состоянии. Среди раненых – два ребенка, в том числе младенец.

В минобороны РФ традиционно заявили об атаке "киевского режима" якобы с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", РСЗО "Ольха" и RM-70 "Вампир".

У Шойгу уверяют, что ПВО якобы уничтожила шесть ракет "Точка-У", четыре снаряда РСЗО "Вампир" и дваснаряда РСЗО "Ольха".

"Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород", – утверждают в минобороны страны-агрессора.

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что дом в Белгороде, очевидно, подорвали.

"На видео с камер не видно падающих объектов, соответственно, все обвинения россиян в обстреле Силами обороны в настоящее время не соответствуют действительности. Вполне похоже на провокацию России или информационную провокацию по раздуванию ситуации, для оправдания дальнейших ударов по жилым домам украинских городов", – написал он в своем Telegram-канале.

Также это мог быть бытовой взрыв, который российская пропаганда сейчас "выкручивает в обстрелы дома в собственных интересах", добавил руководитель ЦПД.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером в Белгороде прозвучала серия взрывов. В городе вспыхнуло несколько пожаров, в нескольких многоэтажках вылетели окна, загорелись припаркованные авто. Местные СМИ заявили о "мощном обстреле".

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