В российском Белгороде БПЛА атаковал здание МВД: первые подробности

В российском Белгороде 27 марта беспилотник атаковал здание МВД в центре города. В результате взрыва в здании были повреждены кабинеты бухгалтерии.

Об этом сообщают в местных российских Telegram-каналах. Отмечается, что в результате прилета есть пострадавшие среди сотрудников учреждения.

О взрыве также сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков. Он отметил, что в результате атаки пострадала женщина, получившая осколочное непроницаемое ранение груди и резаную рану руки.

"В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. Есть одна пострадавшая – у женщины осколочное непроницаемое ранение груди и резаная рана руки. Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается. В результате взрыва в здании выбиты окна на 3 и 4 этажах, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы", – говорится в сообщении.

Ранее российский топ-пропагандист Владимир Соловьев набросился на жителей Белгорода и Белгородской области, жалующихся на обстрелы и безразличие со стороны федеральных властей. Он попытался выставить их лжецами и даже съездил в Белгород, чтобы показать, будто бы там все хорошо.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Белгороде утром 23 марта пожаловались на очередной "обстрел ВСУ". Российские СМИ писали об "обвале" части жилого дома. Вечером того же дня в Белгороде снова было громко, а жители пожаловались на закрытые во время тревоги укрытия.

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