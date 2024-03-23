В Белгороде раздались взрывы: россияне жалуются на закрытые укрытия. Видео

В русском Белгороде снова громко. Власти города предупредили о ракетной опасности.

Об этом сообщают местные паблики. Отмечается, что по воздушным целям работает ПВО.

Жителям советуют оставаться дома и не подходить к окнам. Хотя, в принципе, идти некуда – как говорят сами горожане, большинство укрытий закрыто.

"Укрытия действительно закрыты на замок. Нам сказали, что ключи от укрытия находятся у старшего дома. Как во время ракетной опасности, люди будут искать старшего дома и брать у него ключи? Бред какой-то. Зачем нужны эти укрытия, если они закрыты?" – удивляются люди.

Местные жители обнародуют видео якобы сбития ракет.

Впрочем, в Минобороны страны-оккупанта, конечно же, заявили, что все 19 ракет RM-70 Vampire были сбиты.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Белгороде утром 23 марта пожаловались на очередной "обстрел ВСУ". Российские СМИ пишут об "обвале" части жилого дома.

Напомним, накануне, 22 марта, после массированной российской атаки на Украину, в Белгороде также раздавались взрывы. После них в небо взмыл черный дым, а в сети начали появляться кадры с охваченными огнем автомобилями.

А в РДК прокомментировали удары по Белгороду и заверили, что будут продолжать свою операцию до достижения конечной цели: снос режима диктатора Владимира Путина.