'Заткнитесь, твари': Соловьев запретил жителям Белгорода жаловаться на обстрелы. Видео

Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев набросился на жителей Белгорода и Белгородской области, которые жалуются на обстрелы и равнодушие со стороны федеральных властей. Он попытался выставить их лжецами и даже съездил в Белгород, чтобы показать, что там якобы все в порядке.

На заявления Соловьева в прямом эфире пропагандистского ток-шоу обратил внимание украинский журналист Денис Казанский. "Соловьев накинулся на жителей Белгорода и потребовал, чтобы они не жаловались на войну и обстрелы", – написал он.

"Пошло большое количество разных тварей, притворяющихся блогерами, которые говорили: "Вот, федеральная власть забыла Белгород, помогите людям! У людей ничего нет, это кошмар, люди чувствуют себя брошенными, как вы можете! Пока Москва гуляет, Белгород гибнет". Вся эта мерзкая истерика, которую тут же подхватывают "укронацистские" СМИ", – заявил Соловьев в эфире "Россия 1".

Пропагандист сообщил, что побывал в Белгороде и выяснил, что в декабре региону выделили миллиард рублей на бронепленку и укрытия. "Поэтому всем тем, кто пытается сказать, что федералы бросили: заткнитесь, твари!" – сказал он.

Соловьев также побывал на местах прилетов в Белгороде в сопровождении местных чиновников. По спокойному, по его словам, городу, он почему-то передвигался в бронежилете. А самым важным для пропагандиста и местных властей оказались не разрушения и пострадавшие люди, а то, что на Белгородщине в итоге удалось провести выборы Путина.

"Удивительно конечно. Эти Соловьевы их открыто презирают, унижают, в рожи плюют, но они продолжают верить их бреду про "украинских фашистов" и поддерживать войну", – отметил Казанский.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Белгороде утром 23 марта пожаловались на очередной "обстрел ВСУ". Российские СМИ писали об "обвале" части жилого дома. Вечером того же дня в Белгороде снова было громко, а жители пожаловались на закрытые во время тревоги укрытия.

В сети также показали, как выглядит Козинка в Белгородской области после массированных бомбардировок армией РФ. После боев между российскими добровольцами и ВС РФ оно почти полностью уничтожено.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!