В российском Башкортостане на военном заводе произошел взрыв: есть погибшие

В стране-агрессоре России прогремел взрыв на военном заводе "Авангард", который выполняет заказы российского министерства обороны. По предварительным данным, там погибло три человека.

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Завод расположен в городе Стерлитамак в Башкортостане. О взрыве сообщили российские пропагандистские издания в понедельник, 6 августа. Информацию также подтвердили в Следственном комитете Башкортостана.

Там заявили, что причиной взрыва стало "воспламенение газовоздушной смеси". Рабочие получили смертельные термические ожоги.

ЧП произошло якобы когда ремонтная бригада демонтировала трубопровод в одном из цехов.

"По факту гибели людей заведено уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности. Причины происшествия устанавливаются. Как заявили в следственном комитете, предполагается, что рабочие нарушили технику безопасности при резке труб, и газовоздушная смесь вспыхнула", – пишут СМИ страны-агрессора.

Согласно открытой информации, Стерлитамакский завод "Авангард" принадлежит российской государственной корпорации "Ростех" и выполняет оборонный заказ. Там производят детали для ракетных систем залпового огня и боеприпасы, а также утилизируют взрывчатые вещества.

Предприятие находится под санкциями Европейского союза, а также Швейцарии и Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в российском Волгограде прогремели взрывы, после которых в нескольких районах города пропала электроэнергия. По предварительным данным, взрыв с последующим пожаром произошел на подстанции;

– в ночь на 3 августа сильные взрывы прогремели в районе военного аэродрома российских оккупантов "Морозовск" в Ростовской области. После взрывов начался сильный пожар, была слышна детонация.