В российском Волгограде ночью раздался взрыв: произошел пожар на подстанции. Фото и видео

Ночью 5 августа в российском Волгограде прогремели взрывы. После этого в нескольких районах города пропала электроэнергия.

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По предварительным данным, взрыв с последующим пожаром произошел на подстанции. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Местные жители города заявили, что слышали взрыв на объекте энергетической инфраструктуры по улице Огарева. Чиновники эту информацию не комментировали, причины взрыва также пока неизвестны.

После инцидента Ворошиловский район Волгограда остался без электричества. Местные жители заявили, что электричества не было всю ночь. По словам горожан, электричества нет на Буханцева, Елисеева, Циолковского и ряде других улиц.

"Предварительно, пожар на подстанции. К месту выехали пожарные. На многих дорогах и улицах пропало освещение, не работают светофоры", – жалуются жители Волгограда.

Некоторые россияне в соцсетях заявили, что авария связана с атакой на подстанцию. Впрочем, другие выдали, что причиной сильного пожара стало "масло, которое разлилось и загорелось".

"А паникеров во время войны расстреливали… К слову… для некоторых. Никакого взрыва не было. Масло разлилось и загорелось, от этого и пламя большое", – выдали россияне.

Напомним, в Ростовской области РФ украинские дроны атаковали склад горюче-смазочных материалов, который обеспечивал оккупантов на Донбассе. Объект был атакован на территории комбината "Атлас" управления Федерального агентства государственных резервов России вблизи населенного пункта Каменск-Шахтинский.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 августа сильные взрывы прогремели в районе военного аэродрома российских оккупантов "Морозовск". Он расположен в Ростовской области страны-агрессора. После взрывов начался сильный пожар, была слышна детонация.