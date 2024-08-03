На аэродроме 'Морозовск' в России прогремели мощные взрывы, начался пожар. Видео

В ночь на 3 августа сильные взрывы прогремели в районе военного аэродрома российских оккупантов "Морозовск". Он расположен в Ростовской области страны-агрессора.

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Видео с места прилетов публиковали российские Telegram-каналы. После взрывов начался сильный пожар, была слышна детонация.

Очевидцы писали в сети, что судя по детонации, горит склад боеприпасов или цистерны с топливом.

Кроме того, в сети писали о вероятном попадании в резервуары с топливом в Каменском районе Ростовской области.

Ранее губернатор Ростовской области Голубев заявил, что "на севере региона силами ПВО уничтожено три БПЛА. "Подразделения продолжают работу по отражению воздушной атаки. Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется", – написал он в соцсети.

Позже представитель оккупантов заявил, что в результате массированной атаки БПЛА "повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах".

Аэродром в Морозовске является базой для десятков истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также для истребителей Су-27. В ночь на 14 июня также произошла атака на аэродром "Морозовск". Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что тогда украинские военные использовали, по меньшей мере, 70 беспилотников Dragon и Splash. Их главной мишенью был ангар для истребителей-бомбардировщиков Су-34 Fullback.

На спутниковых фото было видно, что был уничтожен ангар и "исчезли" пять самолетов Су-34.

Это далеко не первое попадание по этому российскому аэродрому. В результате атаки на "Морозовск", которую провела СБУ вместе с Силами обороны в ночь на 5 апреля, было уничтожено по меньшей мере шесть вражеских самолетов, и еще восемь получили значительные повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Краснодарском крае РФ ночью 2 августа звучали взрывы: россияне пожаловались на атаку украинских дронов. Два из них прилетели на электроподстанцию в городе Тихорецк, там произошло возгорание.