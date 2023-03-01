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В российской Госдуме после атаки БПЛА заговорили о дырявой ПВО и перевели ответственность на бизнесменов. Видео

Лилия Рагуцкая
Новости России
3 минуты
2,2 т.
В российской Госдуме после атаки БПЛА заговорили о дырявой ПВО и перевели ответственность на бизнесменов. Видео

В России начали признавать, что "лучшая в мире" российская ПВО беспомощна против атак украинской армии. Она не смогла обезопасить РФ от атак украинских беспилотников, в том числе, и проведенных 28 февраля по ряду российских регионов.

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С тезисами, вполне подпадающими под новоиспеченную уголовную статью о дискредитации российской армии выступил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Он также нашел виновных в уязвимости важных для РФ объектов – и эти "виновные" не сидят в российском минобороны.

В российской Госдуме после атаки БПЛА заговорили о дырявой ПВО и перевели ответственность на бизнесменов. Видео

Картаполов вдруг осознал, что "бескрайние просторы необъятной родины" могут сыграть с Россией плохую шутку после того, как она полезла с войной в чужую страну.

"Размеры нашего государства такие, что всегда найдется лазейка, по которой может какой-то беспилотник пролететь. Дела даже не в Русте приснопамятном. Средства противовоздушной обороны имеют свои параметры – по высоте, по дальности, то есть в принципе это такие круги, которые надо правильно расставить", – заявил российский депутат.

В российской Госдуме после атаки БПЛА заговорили о дырявой ПВО и перевели ответственность на бизнесменов. Видео

Он констатировал: мастерство украинских разведчиков, усиленное помощью стран НАТО, помогающих Украине с разведданными, представляет для России гремуче опасную смесь.

В российской Госдуме после атаки БПЛА заговорили о дырявой ПВО и перевели ответственность на бизнесменов. Видео

"Никто не говорит, что у них [украинских военных] нет средств разведки. Мало того, на них и американцы работают, и натовцы работают, и они им эти сведения дают. То есть они примерно знают, где наши средства ПВО находятся, и запустить беспилотник по маршруту, чтобы он прошел, не только огибая рельеф, но и обходя эти самые районы противовоздушной обороны, в принципе вполне возможно. Мы должны это четко понимать, и они нам это показали", – заявил председатель комитета по обороне.

В российской Госдуме после атаки БПЛА заговорили о дырявой ПВО и перевели ответственность на бизнесменов. Видео

Картаполов признал: за успешность украинских атак в определенной степени ответственно военное руководство РФ. Однако есть и куда большие виновники. Это – представители российского бизнеса.

"И теперь наш генеральный штаб вместе с командованием ВКС должен определенным образом задуматься. Но есть и другая сторона медали. Понятно, что у нас военные средства ПВО сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов. Но у нас есть еще масса других важных военных объектов. Это нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы, заводы. Но есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые производятся и которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты", – заявил представитель Госдумы.

В российской Госдуме после атаки БПЛА заговорили о дырявой ПВО и перевели ответственность на бизнесменов. Видео

Заставить закупать средства противодействия БПЛА российских бизнесменов Картаполов считает нужным на "постоянной даже основе". Так, уверен он, важные для РФ объекты будут защищены от "террористов", дефицита в которых "самая миролюбивая страна" не испытывала никогда, благодаря многовековой практике порабощения других народов и захвата территорий, на которых они проживали.

Напомним, накануне, 28 февраля, в России заявили о массированной атаке украинских дронов.

Один упал возле станции "Газпрома" в Подмосковье, также атакованы Краснодарский край, Республика Адыгея, Брянская и Белгородская области, а также Ленинградская область.

А уже 1 марта министерство обороны РФ пожаловалось на массированную атаку БПЛА на Крым, якобы предпринятую украинскими военными накануне вечером.

Кроме того, неспокойно вечером 28 февраля было и на аэродроме в Ейске. Местные жители рассказывали о пожаре, вспыхнувшем там, а представители властей уверяли, что в городе, синхронно с другими атакованными накануне регионами, внезапно "начались учения".

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