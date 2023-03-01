В российской Госдуме после атаки БПЛА заговорили о дырявой ПВО и перевели ответственность на бизнесменов. Видео

В России начали признавать, что "лучшая в мире" российская ПВО беспомощна против атак украинской армии. Она не смогла обезопасить РФ от атак украинских беспилотников, в том числе, и проведенных 28 февраля по ряду российских регионов.

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С тезисами, вполне подпадающими под новоиспеченную уголовную статью о дискредитации российской армии выступил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Он также нашел виновных в уязвимости важных для РФ объектов – и эти "виновные" не сидят в российском минобороны.

Картаполов вдруг осознал, что "бескрайние просторы необъятной родины" могут сыграть с Россией плохую шутку после того, как она полезла с войной в чужую страну.

"Размеры нашего государства такие, что всегда найдется лазейка, по которой может какой-то беспилотник пролететь. Дела даже не в Русте приснопамятном. Средства противовоздушной обороны имеют свои параметры – по высоте, по дальности, то есть в принципе это такие круги, которые надо правильно расставить", – заявил российский депутат.

Он констатировал: мастерство украинских разведчиков, усиленное помощью стран НАТО, помогающих Украине с разведданными, представляет для России гремуче опасную смесь.

"Никто не говорит, что у них [украинских военных] нет средств разведки. Мало того, на них и американцы работают, и натовцы работают, и они им эти сведения дают. То есть они примерно знают, где наши средства ПВО находятся, и запустить беспилотник по маршруту, чтобы он прошел, не только огибая рельеф, но и обходя эти самые районы противовоздушной обороны, в принципе вполне возможно. Мы должны это четко понимать, и они нам это показали", – заявил председатель комитета по обороне.

Картаполов признал: за успешность украинских атак в определенной степени ответственно военное руководство РФ. Однако есть и куда большие виновники. Это – представители российского бизнеса.

"И теперь наш генеральный штаб вместе с командованием ВКС должен определенным образом задуматься. Но есть и другая сторона медали. Понятно, что у нас военные средства ПВО сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов. Но у нас есть еще масса других важных военных объектов. Это нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы, заводы. Но есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые производятся и которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты", – заявил представитель Госдумы.

Заставить закупать средства противодействия БПЛА российских бизнесменов Картаполов считает нужным на "постоянной даже основе". Так, уверен он, важные для РФ объекты будут защищены от "террористов", дефицита в которых "самая миролюбивая страна" не испытывала никогда, благодаря многовековой практике порабощения других народов и захвата территорий, на которых они проживали.

Напомним, накануне, 28 февраля, в России заявили о массированной атаке украинских дронов.

Один упал возле станции "Газпрома" в Подмосковье, также атакованы Краснодарский край, Республика Адыгея, Брянская и Белгородская области, а также Ленинградская область.

А уже 1 марта министерство обороны РФ пожаловалось на массированную атаку БПЛА на Крым, якобы предпринятую украинскими военными накануне вечером.

Кроме того, неспокойно вечером 28 февраля было и на аэродроме в Ейске. Местные жители рассказывали о пожаре, вспыхнувшем там, а представители властей уверяли, что в городе, синхронно с другими атакованными накануне регионами, внезапно "начались учения".