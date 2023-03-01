У Шойгу пожаловались на массированную атаку БПЛА на Крым и заявили об ''успехах''

В министерстве обороны России пожаловались на массированную атаку БПЛА на временно оккупированный Крым. При этом там утверждают, что якобы уничтожили или вывели из строя 10 беспилотников.

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Такое заявление сделал официальный представитель минобороны Игорь Конашенков. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова", – сказал Конашенков.

"Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата – выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы", – добавил он.

Стоит отметить, что в ночь на 1 марта во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Около 02:30 ночи "бавовна" произошла в районе Евпатории. Сила взрывов была такой, что в округе тряслись стекла. Очевидцы утверждали, что взрывы также были в поселке Черноморское.

Напомним, американский генерал Бен Ходжес заявил, что если у украинских военных будут дальнобойные ракеты, им, вероятно, будет под силу освободить Крым от российских оккупантов к концу лета 2023 года. При таком условии прогнать врага с востока Украины возможно уже в следующем году или даже раньше.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в оккупированном Крыму утром 17 февраля прогремели звуки сильных взрывов. Пропагандисты и незаконные "власти" сообщили о ЧП на Балаклавской ТЭС и корабле в бухте Стрелецкой, однако пособники России убеждают, что никакого ущерба "бавовна" якобы не принесла.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны-участники Крымской платформы заявили, что никогда не признают попытку незаконной аннексии Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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