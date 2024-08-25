В России заявили об ударе по селу на Белгородщине: поврежден газопровод, исчез свет

В России обвинили Украину в обстреле поселка Ракитное в Белгородской области РФ. ВСУ якобы атаковали населенный пункт в ночь на 25 августа, губернатор региона заявил о погибших и раненых.

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Также россияне жалуются на повреждения газопровода и линий электропередачи. Пространный пост о последствиях "жестокого террористического удара" опубликовал ночью глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Примечательно, что в стране, которая начала войну против Украины в 2014 году, а с февраля 2022-го практически ежедневно наносит удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре по всей территории нашего государства, почему-то решили, что в ответ им не прилетит. И когда таки прилетает, тут же начинают кричать о "жестоком террористическом ударе".

Гладков, "квалифицировавший" ночные прилеты именно так, заявил о пяти погибших и 12 раненых вследствие "обстрела ВСУ".

Удивляет его также то, что в Белгородской области, из которой оккупанты постоянно обстреливают, в частности, мирные населенные пункты Харьковщины, внезапно оказались "повреждены 10 частных домовладений, осколками посечены 2 коммерческих объекта и 4 легковых автомобиля".

"Повреждён газопровод — временно без газа остаются посёлок Ракитное, сёла Борисполье и Новоленинское. Также есть локальные повреждения на линии электропередачи. Информация о последствиях уточняется.... Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к восстановительным работам", – написал Гладков.

Напомним, в ночь на 24 августа в Курске раздались взрывы во время воздушной тревоги. А в Воронежской области в то же время воины ГУР взорвали большой склад, на котором оккупанты накопили свыше 5 тысяч тонн боеприпасов.

Также 23 августа в России пожаловались, что ВСУ снова атаковали нефтебазу в Ростовской области: после первого поражения ее не могут потушить уже неделю.