В России пожаловались, что ВСУ снова атаковали нефтебазу в Ростовской области: она горит уже шестой день

В Ростовской области РФ шестые сутки горит нефтебаза "Комбинат Кавказ", где хранились нефть и нефтепродукты, предназначенные для нужд оккупационной армии. Россияне утверждают, что в ночь на 23 августа "ВСУ снова атаковали" этот объект в Пролетарске.

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По их словам, это был якобы удар беспилотника. Местные паблики продолжают публиковать видео мощного дыма над городом, а еще в сеть слили кадры, как пожарные убегают от резервуара, который вот-вот взорвется.

"Саня, валим отсюда, валим!" – кричал один из МЧСников, отчитываясь по рации начальству, что они должны выехать на "безопасное расстояние".

Пропагандисты пишут, мол, "повторная атака БПЛА" на нефтехранилище в Пролетарске произошла около 05:00. Говорят, что пострадавших нет, но власти это событие не прокомментировали.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев лишь сообщил, что этой ночью российская ПВО на западе региона "отразила атаку пяти БПЛА". Хотя Пролетарск расположен на юго-востоке области. Позже чиновник дополнил свой пост данными от минобороны об "уничтожении в общем семи дронов" в пределах региона, но ничего не указал именно о событиях на комбинате.

"Вероятно, ВСУ добиваются, чтобы пламя перекинулось на цистерны с керосином, что может увеличить площадь пожара. На данный момент пожар до резервуаров с керосином не дошел", – утверждали росСМИ.

Со ссылкой на источники в медслужбах они заявляют, что во время тушения пожара на нефтехранилище, которое длится шестые сутки, пострадали 47 пожарных.

Как сообщал OBOZ.UA, ГУР во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины ударили по "Комбинату Кавказ" в ночь на 18 августа. Тогда было зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на базе.

Российские пожарные не смогли ликвидировать огонь. На место ЧП выехали священники РПЦ из Волгодонской епархии, которые провели молебен и чтение акафиста неподалеку, но там и дальше продолжали взрываться цистерны. За шесть дней небо над Пролетарском затянуло густым черным дымом, местные жаловались на кашель.

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