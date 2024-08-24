В Курске раздались взрывы во время воздушной тревоги. Видео

В российском Курске в ночь на субботу, 24 августа, прогремели взрывы. В регионе в это время была объявлена воздушная тревога.

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Об этом писали российские пропагандистские каналы в Telegram. Местные жители публиковали в социальных сетях видео, на которых слышны взрывы.

На автомобилях в некоторых районах Курска включилась сигнализация.

Местные писали, что в небе были яркие вспышки. Пропагандисты поспешили заявить, что система ПВО российских оккупационных войск "сбила несколько воздушных целей".

Перед этим губернатора региона Алексей Смирнов объявлял о ракетной опасности и попросил жителей "укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или зайти в ближайшее здание".

Как сообщал OBOZ.UA:

– ГУР во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины ударили по "Комбинату Кавказ" в Ростовской области РФ, где хранились нефть и нефтепродукты, предназначенные для нужд оккупационной армии. Нефтебаза горит уже шестые сутки.

– 22 августа украинские БПЛА атаковали российский аэродром "Мариновка" в Волгоградской области РФ – единственный, на котором построено укрытие для самолетов. Спутниковые снимки зафиксировали значительные разрушения на вражеском аэродроме.

– На аэродроме "Мариновка" дроны поразили склады с КАБами и топливом. Указанный аэродром враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине.

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