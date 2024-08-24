'Праздничный грохот – до небес': воины ГУР взорвали большой склад боеприпасов в Воронежской области РФ. Видео

Воины Главного управления разведки 24 августа провели очередную удачную операцию по "демилитаризации" России на ее собственной территории. Они уничтожили полевой склад БК россиян в районе города Острогожск Воронежской области.

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Там оккупанты хранили более пяти тысяч тонн ракет, артиллерийских и танковых снарядов. Операцию подтвердили в ГУР.

Украинские разведчики приготовили собственное поздравление с Днем Независимости для украинцев. По случаю самого важного государственного праздника они устроили в России "праздничный грохот аж до небес".

"24 августа 2024 года воины ГУР МО Украины нанесли успешное огневое поражение по полевому складу боеприпасов, расположенному вблизи населенного пункта острогожской воронежской области россии. Склад БК принадлежал группировке войск "запад" вс рф", – говорится в сообщении.

В ГУР рассказали, что на пораженном складе оккупанты хранили артиллерийские и танковые снаряды, ракеты класса "земля – воздух", а также значительное количество патронов для стрелкового оружия. В общей сложности на этом объекте было накоплено более пяти тысяч тонн боеприпасов.

"Детонация ― продолжается! Праздничный грохот ― вплоть до небес! Продолжаем борьбу! С Днем Независимости Украины, граждане!" – отметили в ГУР, показав зрелищный взрыв на упомянутом складе.

Напомним, ранним утром 24 августа стало известно, что в Воронежской области РФ горит и детонирует склад БК. По официальной версии местных властей, причиной ЧП стало "падение обломков" украинского беспилотника, якобы сбитого российским ПВО. Почему "обломки" после работы "лучшей в мире ПВО" снова упали аккурат туда, куда и направлялось средство воздушного поражения, российские чиновники не объяснили.