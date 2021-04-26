В России заявили о возвращении авиации из Крыма после 'учений'

В Министерстве обороны России 26 апреля заявили об отводе со временно оккупированного Крыма своей военной авиации после "учений".

Последние прошли на полуострове на прошлой неделе. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

По данным российского ведомства, речь идет о более 50 самолетах оперативно-тактической и вертолетах армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), а также морской авиации Черноморского флота РФ.

Техника якобы была возвращена на аэродромы постоянного базирования "после контрольной проверки за зимний период обучения".

В частности, отмечается, что экипажи российских самолетов и вертолетов совершили перелеты на свои аэродромы в Кубани и Ставрополье, а также в Ростовскую и Волгоградскую области.

Напомним:

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму.

В Офисе президента Украины отметили, что такие заявления РФ являются результатом дипломатической активности лидера нашего государства Владимира Зеленского.

А глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выразил убеждение, что отвод войск не меняет стратегической политики РФ по отношению к Украине, потому что Москва хочет оставить Киев в своей сфере влияния.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал "дымовой завесой" отвод российских войск, которые были задействованы в учениях на юге РФ, и их возвращение в пункты постоянной дислокации.