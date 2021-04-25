В Швеции назвали отвод российских войск от Украины "дымовой завесой"
Министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал "дымовой завесой" отвод российских войск, которые были задействованы в учениях на юге РФ, и их возвращение в пункты постоянной дислокации.
Он заявил, что Россия несет ответственность за эскалацию на украинской границе. Мнением чиновник поделился в интервью телеканалу SVT.
По его словам, РФ создает существенную свободу действий, оставляя на месте вооружение и т. д. Он выразил убеждение, что туда можно очень быстро перебросить личный состав, а в перспективе – "повышать и понижать уровень напряженности в зависимости от того, что соответствует интересам России".
"Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий", – пояснил шведский министр.
Хультквист отметил, что 23 апреля провел разговор с главой Минобороны Украины Андреем Тараном. Также добавил, что Россия несет ответственность за рост напряженности на границе с Украиной.
"Именно Россия проводит эти масштабные учения, которые создают чрезвычайно напряженную ситуацию, и она несет ответственность за эскалацию. И я убежден, что завершение учений – это только для видимости снижения тона", – пояснил глава Минобороны Швеции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму.
В Офисе президента Украины отметили, что такие заявления РФ являются результатом дипломатической активности лидера нашего государства Владимира Зеленского.
А глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выразил убеждение, что отвод войск не меняет стратегической политики РФ по отношению к Украине, потому что Москва хочет оставить Киев в своей сфере влияния.