В Швеции назвали отвод российских войск от Украины 'дымовой завесой'

Министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал "дымовой завесой" отвод российских войск, которые были задействованы в учениях на юге РФ, и их возвращение в пункты постоянной дислокации.

Он заявил, что Россия несет ответственность за эскалацию на украинской границе. Мнением чиновник поделился в интервью телеканалу SVT.

По его словам, РФ создает существенную свободу действий, оставляя на месте вооружение и т. д. Он выразил убеждение, что туда можно очень быстро перебросить личный состав, а в перспективе – "повышать и понижать уровень напряженности в зависимости от того, что соответствует интересам России".

"Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий", – пояснил шведский министр.

Хультквист отметил, что 23 апреля провел разговор с главой Минобороны Украины Андреем Тараном. Также добавил, что Россия несет ответственность за рост напряженности на границе с Украиной.

"Именно Россия проводит эти масштабные учения, которые создают чрезвычайно напряженную ситуацию, и она несет ответственность за эскалацию. И я убежден, что завершение учений – это только для видимости снижения тона", – пояснил глава Минобороны Швеции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму.