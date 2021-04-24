У Зеленского отреагировали на заявления России об отводе войск
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что заявления России об отводе войск является результатом дипломатической активности лидера нашего государства Владимира Зеленского.
В частности это касается его тесного взаимодействия с международными партнерами, которое происходило в течение последнего месяца. Об этом Жовква сказал во время разговора с госсекретарем Офиса премьер-министра Швеции Карином Валенстином, передает пресс-служба ОП.
Кроме того, заместитель руководителя ОП рассказал об инициативе Крымской платформы, которая является "практическим инструментом и направлена на деоккупацию Крыма". Также Жовква поблагодарил за усилия, которые Швеция прилагает в пределах своего председательства в ОБСЕ.
Отметим, ранее Минобороны России начало возвращать на свои постоянные базы войска, которые до этого стянуло во временно оккупированный Крым. Военных возвращают согласно указанию министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.
Позже в Кремле добавили, что отвод российских войск из оккупированного Крыма и от границ Украины не связан с взаимоотношениями России и США.
Напомним, что Россия начала отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения вблизи границ Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны России продемонстрировали масштабную подготовку к проведению в оккупированном Крыму основного этапа учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск.