США дистанционно уничтожили конфиденциальные данные из БПЛА MQ-9 Reaper, сбитого в Черном море – CNN

Соединенные Штаты дистанционно стерли секретное программное обеспечение беспилотника MQ-9 Reaper перед тем, как он упал в Черное море. В России уже заявили, что собираются завладеть обломками американского БПЛА.

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Об этом сообщила CNN. Меры по удалению программного обеспечения были предприняты после того, как российский истребитель Су-27 повредил MQ-9 Reaper и американским силам пришлось потопить свой беспилотник в международных водах.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия попытается забрать обломки беспилотника.

"Я не знаю, сможем ли мы это получить или нет, но нам это нужно сделать... И мы обязательно это рассмотрим", – сказал Патрушев в эфире российского государственного телеканала.

По словам официального представителя ВМС, у США нет ни одного корабля в Черном море, что лишает возможности унести обломки своего беспилотника.

Во вторник координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США приняли меры по защите секретных данных дрона.

"Не вдаваясь в подробности, я могу сказать, что мы приняли меры для защиты наших акций по этому конкретному дрону — этому конкретному самолету. И это собственность Соединенных Штатов. Очевидно, мы не хотим, чтобы кто-то, кроме нас, завладел этим", — сказал Кирби.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта над Черным морем российский истребитель столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper и повредил его винт, заставив США потопить свой БПЛА в море.

США проведут расследование инцидента по БПЛА Reaper в Черном море. В Пентагоне заявили, что считают поведение Российской Федерации "опасным".

Разведывательно-ударный БПЛА американской армии MQ-9 Reaper имеет повышенные возможности.

Именно такие беспилотники может получить Украина от компании General Atomics, производящей Reapers.