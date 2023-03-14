Пентагон: поведение российских пилотов было опасным, США проведут расследование инцидента по БПЛА Reaper в Черном море

Соединенные Штаты Америки проведут расследование инцидента по БПЛА Reaper в Черном море. В Пентагоне заявили, что считают поведение Российской Федерации "опасным".

Видео дня

Об этом сообщило издание CNN. В источнике говорится, что Америка проводит миссии разведки, наблюдения и рекогносцировки в международных водах Черного моря "в течение некоторого времени", в том числе до вторжения России в Украину в 2022 году.

"Ключевым моментом здесь является то, что такое поведение этих российских пилотов является необычным, прискорбным и небезопасным", — сказал пресс-секретарь Пентагона Бриг.

Бригадный генерал ВВС США Пат Райдер заявил, что Россия не вернула сбитый беспилотник.

Напомним, что над Черным морем произошел инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Российский истребитель столкнулся с дроном США и повредил его.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская компания предлагает Украине усовершенствованные беспилотники Reaper MQ-9. Предложение компании будет включать наземную станцию для управления дронами практически в любом месте. Американский производитель оружия предлагает правительству Украины продать два беспилотника Reaper MQ-9 за доллар. Соглашение также потребует от Киева затрат около 10 миллионов долларов на подготовку и отправку самолетов в Украину и около 8 миллионов долларов в год на техническое обслуживание и поддержку старых моделей беспилотников, которые в настоящее время не используются в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!