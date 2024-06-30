В России заявили, что БПЛА атаковали Новолипецкий металлургический комбинат

В Липецкой области РФ заявили об атаке украинских дронов на Новолипецкий металлургический комбинат, который работает на военно-промышленный комплекс страны-агрессора. В результате повреждены установка разделения кислорода, крышу дома и сарая, также вспыхнул гараж.

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале в 7 утра по местному времени (и по Киеву) заявил, что "сегодня выдалась непростая и неспокойная ночь для всех". По его словам, над промышленной зоной Липецка сбили якобы девять БПЛА.

На местр падения обломков прибыли спецслужбы, жертв нет, заявил Артамонов.

"Один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе. Никто не пострадал", – говорится в сообщении губернатора.

РосСМИ пишут, что атака на завод началась в два часа ночи и длилась более часа.

По их данным, всего за это время на территории комбината упали и взорвались семь дронов.

Один из упавших БПЛА повредил установку разделения кислорода.

Еще четыре пытались атаковать здание кислородной станции. Один также повредил гараж.

Гараж загорелся, но возгорание потушили.

Также фрагмент сбитого дрона повредил крышу дома и сарая на улице Ильича, 17, утверждают росСМИ.

Как известно, Новолипецкий металлургический комбинат активно работает на военно-промышленный комплекс РФ. Сырье этого предприятия используется для изготовления российских ракет, артиллерии, БПЛА и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 30 июня в Нижнем Новгороде вспыхнул пожар на складах, горели цистерны с лакокрасочными материалами, россияне слышали взрывы.

Пожар также произошел в Братске Иркутской области РФ. По данным росСМИ, там горел "склад готовой продукции".

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