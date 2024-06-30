В РФ заявили об атаке дронов: слышали взрывы, в Нижнем Новгороде – масштабный пожар. Фото и видео

В ночь на 30 июня в Брянской и Белгородской областях России раздались громкие взрывы якобы из-за атаки дронов. Параллельно в Нижнем Новгороде вспыхнул мощный пожар на складах с лакокрасочными материалами.

Видео дня

Дым от воспламенения виднелся за много километров, россияне посетовали, что их страну постиг "флешмоб" пожаров. В Telegram каналах они распространили видео масштабного огня, который местным спасателям долго не удавалось локализовать.

Так, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, мол, российская ПВО этой ночью сбила четыре беспилотника самолетного типа над Трубчевским районом. По его словам, "пострадавших и разрушений нет".

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков тоже уверял о ликвидации дронов. А вместе с тем и о том, что из-за удара БПЛА есть поражение в Гайвороне: два из них якобы атаковали многоквартирный дом, где в двух квартирах выбило окна и обломками порубило автомобиль.

Местные же писали о громких взрывах в Черемысиновском, Щигровском, Тимском, Солнцевском и Пристенском районах, также говорили, что на северо-западе региона "пропал свет". О пролете БПЛА сообщали и в Железногорском районе Курской области РФ.

В это время россияне писали, что ночью мощный пожар вспыхнул в Нижнем Новгороде, где одновременно раздавались взрывы. По некоторым данным, горели склады на территории площадки по утилизации отходов со стороны Московского шоссе. Из разных районов города за много километров был виден огромный столб густого черного дыма.

Российское МЧС присвоило пожару площадью до 1000 кв. м второй ранг сложности. Там подтвердили, что горят цистерны с лакокрасочными материалами, а внутри помещений могут быть газовые баллоны. Местные пожарные долго не могли локализовать возгорание, о пострадавших ничего не говорили.

Как сообщал OBOZ.UA, в российской столице взялись устанавливать так называемые противодроновые сетки. Так в Москве пытаются защититься от украинских беспилотников, потому что на свои ПВО и РЭБ уже не надеются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!