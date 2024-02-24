Дроны попали в важные установки, производственный процесс будет остановлен: атаку на металлургический комбинат в РФ организовали СБУ и ГУР

В ночь на 24 февраля на Новолипецком металлургическом комбинате в РФ прогремели мощные взрывы. Оккупанты пожаловались на атаку БПЛА и отчитались об "успешной" работе ПВО.

Позже стало известно, что атаку на российский металлургический комбинат организовали СБУ и ГУР. Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники.

Стоит отметить, что беспилотные летательные аппараты ударили по важным установкам. В результате атаки производственный процесс будет остановлен.

Металлургический комбинат в Липецке является одним из крупнейших на территории страны-агрессора. Он работает на военно-промышленный комплекс РФ и выполняет большое количество государственных заказов.

По информации источников, сырье из этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и других видов оружия. Поэтому комбинат был законной целью для Украины.

Источники в спецслужбах отметили, что после мощных взрывов на металлургическом комбинате начался масштабный пожар и эвакуация персонала. Также известно, что БПЛА попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Поражение этих объектов приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на долгое время.

Примечательно, что владельцем этого металлургического комбината является приближенный к российскому диктатору Путину олигарх Владимир Лисин. По оценкам Forbes он входит в тройку самых богатых людей страны-террориста РФ.

По предварительным данным, до недавнего времени на Новолипецком металлургическом комбинате производилось сырье для российских компаний, которые занимаются ядерным оружием и баллистическими ракетами.

Напомним, в ночь на 24 февраля на территории РФ было неспокойно – ряд регионов атаковали неизвестные БПЛА. Взрывы раздались в том числе и в Липецке.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 19 февраля в Таганроге раздались взрывы. Россияне пожаловались, что громкие звуки также слышали в ряде других населенных пунктов. В частности, взрывы прогремели в районе Ростова-на-Дону.

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